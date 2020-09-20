شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك.. كالديرون يمنح تفويضًا لوكيلا مصرياً وظهور مُرشحين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن الأرجنتينى كالديرون، المدير الفني الأسبق للهلال السعودي، منح تفويضًا لأحد الوكلاء المصريين من أجل التفاوض مع إدارة نادي الزمالك حول توليه مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل إبداء المدرب لرغبته فى خوض تجربة قيادة الفارس الأبيض، لذا فضل أن يمنح تفويضا لأحد الوكلاء المصريين حتى يكون هناك تواصل مباشر وسريع معه فى كافة الأمور التي تخص توليه المهمة حال رغبة مسئولى إدارة قلعة ميت عقبة فى استقدامه بشكل نهائي.

فيما تلقت إدارة نادى الزمالك، مجموعة جديدة من الترشيحات خلال الساعات الماضية، حيث يتم المفاضلة داخل قلعة ميت عقبة بين أكثر من مرشح إلى جانب الأرجنتينى كالديرون والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك، لحسم هوية المدرب الجديد خلال الساعات القادمة حيث ترغب الإدارة البيضاء فى حسم هوية مدرب الفريق الجديد خلال الـ48 ساعة الجارية.

فيريرا.. المُرشح الأول لقيادة الزمالك



ووضعت إدارة نادي الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، على رأس المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الإدارة البيضاء لحسم هوية المدرب الأجنبي الجديد للفريق، خلال الساعات الجارية، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الأبيض، من أجل تولي القيادة الفنية للتعاون السعودي، وتنتظر الإدارة البيضاء الرد النهائي من فيريرا حول إمكانية توليه قيادة الفريق من عدمه، وذلك في الساعات الحالية، من أجل حسم ملفه بشكل نهائي حيث طلب المدرب البرتغالي، الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالفريق وقائمة اللاعبين من أجل دراستها بصورة كافية قبل اتخاذ قرار خوض المهمة من عدمه.

اعتذار فيريرا يفتح الباب أمام المرشحين الآخرين



كما حرصت إدارة الزمالك على وضع السيناريوهات البديلة حال اعتذار فيريرا عن قبول المهمة، والمتمثلة في الاتفاق مع عدد من المدربين وعلى رأسهم الأرجنتيني كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال السعودي، إلى جانب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك بخلاف عدد آخر من المدربين وذلك من أجل إجراء مفاضلة بينهم سريعًا من أجل حسم هوية المدرب الأجنبي الجديد للفريق والإعلان عنه بشكل نهائي، بعد تفضيل الإدارة البيضاء لعدم استقرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق، حيث استشعرت إدارة النادي إن المدرب السويسري يبحث عن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي وليس لديه تركيز في المهمة التي يرغب النادي في إعادتها من أجلها لذا تم تفضيل توجيه الشكر له.