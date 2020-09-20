شكرا لقرائتكم فايلر يحصل على مكافأة شهرين بعد التتويج ببطولة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على مكافأة شهرين بعد تتويج الفريق ببطولة الدورى الممتاز وفقاً للعقد الموقع بين النادى والمدرب السويسرى الذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى وبذلك يحصل فايلر ومعاونيه الأجانب فى الجهاز الفنى ( ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال ) على 440 ألف دولار أى ما يقرب من 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.

من جانبه، أكد رينيه فايلر أن فريقه قدم أداء قوى خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق فى تسجيلها، موضحاً أن الأحمر كان بإمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق فى النهاية خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز.. وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

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وقال رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إن تتويج الأهلى ببطولة الدورى المصرى بعد خسارة الزمالك من أسوان انعكس سلبياً على ألفريق وهو ما حاولت تفاديه حيث حاولت الاهتمام أكثر فى المباراة لكننا فى النهاية المباراة انتهت بالنتيجة بالتعادل السلبي، وأوضح رينيه فايلر أن مستويات الأندية فى الدورى المصرى باتت متقاربة للغاية وبعض الفرق تتمتع بالأداء البدنى القوى لذلك تجدنا نرى مفاجآت كبيرة فى البطولة.

وشدد رينيه فايلر على أن الفريق لم يحقق فى الجزء الثانى من الموسم لم يحقق المستوى المطلوب نظراً لتوقف كورونا بالإضافة إلى راحة اللاعبين بعد الاطمئنان للفوز بالدورى الممتاز وهذا أمر طبيعى خاصة وأنه راض عن أداء اللاعبين فى الدورى خلال الموسم بشكل عام بعدما استطاع الأهلى التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.