شكرا لقرائتكم محمد هانى: حزين على مسيرة رمضان صبحى وأرحب بانضمام أي منافس لى بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد هانى الظهير الايمن للنادى الأهلى، أنه يشعر بالحزن على مسيرة رمضان صبحى بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال محمد هانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "كل لاعب ليه قراراته وبحترم قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى والانتقال لبيراميدز وأنا مش زعلان منه، أنا زعلان عليه، كان نفسى يكمل فى الأهلى، رمضان شخصية نضيفة ونجم كبير فى الملعب وجوده فى الأهلى كان هيساعده يكمل مسيرته وياخد بطولات ويحقق انجازات تاريخية "

وعن رحيل أحمد فتحى قال محمد هانى: "الناس بتقول رحيل أحمد فتحى أسعدنى بالعكس، الجوكر نجم كبير بتعلم منه ومنافسته تخلينى الأفضل ولولا وجوده فى الأهلى مكنش محمد هانى وصل للمستوى ده وهو عنده 24 سنة بس كنت بسأل نفسى ليه مبقاش زيه وأطور من نفسى كل يوم، ولما يمشى أحمد فتحى لازم اتعب أكتر واجتهد أكتر عشان الوضع هيختلف".

وعن تعاقد الأهلى مع ظهير أيمن قال محمد هانى :"مفيش أى مشكلة، النقطة دى مش بتاعتى ومينفعش اتكلم فيها، أهلا بأى لاعب يراه الأهلى مناسباً للنادى".

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وعن أفضل لاعب فى الموسم قال محمد هانى: "فرقة الأهلى هى الافضل، الكل تعب وليس لاعب بعينه، عندنا لاعبين مسئولين عن الفرقة كانوا سبباً فى لم الفرقة وإعادة دوافعها مع أى أخفاق نعتبرهم الافضل وهم محمد الشناوى ووليد سليمان وعمرو السولية وأيمن أشرف وحمدى فتحى، هؤلاء هم المحرك الاساسى لنا".

تُجهّز إدارة النادى الأهلى كشف بنسبة مشاركة اللاعبين فى بطولة الدورى الممتاز الذى توّج به الفريق رسمياً أول أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الممتاز، وتقوم إدارة النادى بتجهيز كشف المكافآت بهدف توزيع مستحقات كل لاعب حسب مشاركته فى المباريات هذا الموسم حيث يحصل كل لاعب فى الفريق على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدورى وجاء تتويج الأهلى باللقب قبل مباراته أمس مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها ونجح المارد الأحمر فى حسم اللقب محلياً قبل إنتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.