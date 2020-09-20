شكرا لقرائتكم طارق يحيى يستقر على الدفع بأحمد عيد لغياب حازم إمام عن مواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك، استمرار الدفع بأحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة هذه الجبهة فى مباراة الفريق المقبلة أمام طنطا، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بعدما تلقى الإنذار الثالث له أمام أسوان بعد الاعتراض على الحكم محمد معروف فى إحدى الكرات بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذى انتهى بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحظى أحمد عيد بثقة كبيرة من الجهاز الفنى المؤقت للزمالك بقيادة طارق يحيى، ويعتمد عليه فى قيادة الجبهة اليمنى بجوار حازم إمام الذى يغيب فترات كبيرة بسبب الإصابات ومن بعدها الإيقاف.

وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى اجنبى جديد حتى الان.

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فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، حيث اكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل يوم الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.