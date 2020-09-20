شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوب بالسوبر المصرى على حساب الزمالك بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهادرة 20 سبتمبر 2019، توج النادى الأهلى بطلا لبطولة كأس السوبر المحلى وذلك بعد فوزه على غريمه التلقليدى الزمالك 3-2، فى المباراة التى جمعت بينهما بملعب برج العرب بالإسكندرية ليحصد المارد الأحمر لقبه رقم 11 فى تاريخه ببطولة السوبر.

سجل الأهداف كل من: جونيور أجايى " هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 والدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 48 من الشوط الثانى للأهلي.. ومحمود علاء " هدفين" فى الدقيقتين 64 و78 للزمالك.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.