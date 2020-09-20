شكرا لقرائتكم بعد حسم الدورى.. فايلر يدفع بالناشئين فى مباريات الأهلى المتبقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، الدفع ببعض اللاعبين الناشئين خلال الفترة المقبلة بعدما حسم الفريق بطولة الدورى الممتاز رسمياً أول أمس الجمعة، إثر خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الـ28 للدورى قبل أن يتعادل الأهلى أمس مع المقاصة سلبياً فى الجولة ذاتها.

وينوى المدير الفنى الاعتماد على العناصر الشابة التى تدربت مع الفريق طوال الفترة الماضية وأبرزها الثلاثى محمد فخرى والعربى بدر ومحمد شكرى من أجل تجهيزهم بشكل جيد حتى يكونوا ضمن نواة الفريق الفترة المقبلة.

كما ينوى رينيه فايلر الدفع باللاعبين الذين لم يُشاركوا مؤخراً مع الفريق لأسباب مختلفة فى المباريات المقبلة لتجهيزهم للارتباطات الأفريقية القادمة للمارد الأحمر.

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واستقر فايلر على الدفع باللاعبين الذين غابوا عن تشكيل الفريق الأساسى الفترة الماضية لأسباب مختلفة، فى مقدمتهم محمود كهربا الذى غاب عن الأهلى 10 مباريات بسبب الإيقاف على خلفية أحداث السوبر المحلى أمام الزمالك فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات، قبل أن يعود اللاعب ويُشارك لعدة دقائق فى أمام الأسماعيلى والاتحاد فى الجولتين الماضيتين ثم شارك مع بداية الشوط الثانى أمس أمام المقاصة، كما ينوى المدرب السويسرى الاعتماد على حسين الشحات نجم الفريق العائد لقائمة الأهلى أمام المقاصة بعد غياب عدة أشهر على خلفية جراحة "الفتاق" التى أجراها فى 21 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعتمد فايلر على الثنائى كهربا والشحات فى التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة محلياً بهدف تجهيزهم للمباريات الأفريقية وتحديداً موقعة الوداد المغربى منتصف أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لا سيما أن الأهلى يُعانى من تراجع مستوى "أجنحة" الفريق مؤخراً وتحديداً أجاى وجيرالدو لذا سيكون من الطبيعى منح الفرصة كاملة للشحات وكهربا.