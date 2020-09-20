شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: فيريرا طلب معرفة أسماء لاعبى الزمالك لدراستها قبل قبول المهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن البرتغالى فيريرا طلب من مسئولى الزمالك إرسال أسماء كل اللاعبين بالفريق تمهيداً لدراستهم ثم الرد على عرض توليه تدريب الفارس الأبيض.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "آخر حوار بين الزمالك وفيريرا، طلب المدرب البرتغالى إرسال أسماء كل اللاعبين تمهيداً لدراستهم ثم الرد على عرض توليه تدريب القلعة البيضاء مرة أخرى، أمير مرتضى منصور هو الأكثر إصراراً داخل الزمالك على التعاقد مع فيريرا".

وأوضح أحمد شوبير: "فيريرا مكسب كبير للزمالك بمنتهى الأمانة، والزمالك مركز فى التعاقد معه حتى لو هيضحى بأموال كثيرة، ولو محصلش هتسمعوا كلام كتير عن مدربين زى باتشيكو".

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وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد حتى الآن، وسيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد الاثنين المقبل.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

وقال المصدر أن فكرة التعاقد مع مدير فنى مصري، سواء مؤقت أو دائم، مستبعدة تماماً من عقل إدارة النادى، حيث سيكون إسناد المهمة لمدير فنى أجنبى خلال أيام ولن يتم التعاقد مع مدير فنى مصرى نهائيا.