شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يطالب الجماهير بعدم المشاركة فى حملات هدم الكيان والتشكيك فى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سامى قمصان، المدرب المساعد للنادى الأهلى، جماهير ناديه بعدم المشاركة فى الحملات الموجهة لهدم القلعة الحمراء دون وعى، وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت، "تراجع نتائج الأهلى فى المباراتين الأخيرتين بالدورى وعدم تسجيله أى أهداف لأول مرة هذا الموسم ليست نهاية الدنيا، بلاش نبخس الفرقة حقها، ولازم نقدر إن اللاعبين تأثروا بفترة التوقف الطويلة بسبب كورونا وكانت النتائج مختلفة عن مرحلة ما قبل كورونا، ومع استمرار نزيف نقاط الخصوم وحسم اللقب لصالحنا طبيعى أن اللاعبين يشعرون براحة وبالتالى انتهت المباراتين بالتعادل".

وأضاف سامى قمصان، "حققنا إنجازاً كبيراً بالفوز بالدورى رغم حملات التشكيك والهدم فى قدراتنا كلاعبين وجهاز فنى أو حملات الخوض فى الأعراض التى تعرضها لها مجلس الإدارة، ولكننا أثبتنا أن الأهلى سيظل فوق الجميع وأن مبادئ الكيان ستظل راسخة دون تغيير، فلم نحد عنها رغم شراسة الهجوم الذى نتعرض له يومياً."

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وتابع مدرب الاهلى :"بلاش جمهورنا يشارك فى هذه الحملات دون دراية بداعى القلق من بطولة أفريقيا، متخافوش إحنا عارفين نفصل بين البطولتين لازم يكون عندكم ثقة فى اللاعبين والجهاز الفنى والإدارة وتبقوا أنتو حائط الصد بتاعنا عشان نركز، محتاجين جمهورنا يدعمنا ويثق فينا وينتظر النتيجة، ونعده بأن نبذل كل ما فى وسعنا لإسعاده، كيان الأهلى أنشئ لإسعاد جماهيره المحبة الداعمة له".

وعن مشواره كلاعب مع الأهلى قال سامى قمصان، "أمضيت أسبوعاً فى منزل سعيد أحمد الإدارى حتى تتم صفقة انتقالى للأهلى، رغم ارتفاع العرض المادى للزمالك والإسماعيلى لضمى، وراض عن رحلتى مع القلعة الحمراء كنت أتمنى تحقيق إنجازات أكثر لهذا الكيان ولكن ربنا عوضنى فى التدريب وبثقة مجلس الإدارة".

وتُجهّز إدارة النادى الأهلى كشفاً بنسبة مشاركة اللاعبين فى بطولة الدورى الممتاز الذى توّج به الفريق رسمياً، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الممتاز، وتقوم إدارة النادى بتجهيز كشف المكافآت بهدف توزيع مستحقات كل لاعب حسب مشاركته فى المباريات هذا الموسم حيث يحصل كل لاعب فى الفريق على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدورى، وجاء تتويج الأهلى باللقب قبل مباراته أمس مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها ونجح المارد الأحمر فى حسم اللقب محلياً قبل انتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات، وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ومن المقرر أن يُحدد مسئٔولو النادى مكافأة الفوز بالدورى التى ستصل لـ175 ألف جنيه لكل لاعب حسب نسبة مشاركاته وسيحصل محمد الشناوى بالتأكيد على أعلى مكافأة كونه اللاعب الوحيد فى الفريق الذى شارك فى جميع المباريات التى خاضها المارد الأحمر فى المسابقة حتى الأن يليه محمد مجدى قفشة 26 مباراة ثم وليد سليمان 25 مباراة ثم أجاى 24 مباراة وإستحق المارد الأحمر التتويج بالدورى بعد سلسلة الاانتصارات المُتتالية التى حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر.