شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يوجه رسالة لـ رمضان صبحى: زعلان عليك وكان نفسى تكمل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، أنه يشعر بالحزن على مسيرة رمضان صبحى بعد رحيله عن القلعة الحمراء، وقال محمد هانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل لاعب له قراراته وأحترم قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى والانتقال لبيراميدز وأنا مش زعلان منه أنا زعلان عليه، كان نفسى يكمل فى الأهلى، رمضان شخصية نظيفة ونجم كبير فى الملعب وجوده فى الأهلى كان يساعده على استكمال مسيرته والتتويج ببطولات وتحقيق إنجازات تاريخية ".

وعن رحيل أحمد فتحى قال محمد هانى، "الناس بتقول رحيل أحمد فتحى أسعدنى بالعكس، الجوكر نجم كبير بتعلم منه ومنافسته تخلينى الأفضل، ولولا وجوده فى الأهلى مكنش محمد هانى وصل للمستوى ده، وهو عنده 24 سنة بس كنت بسأل نفسى ليه مبقاش زيه وأطور نفسى كل يوم، ولما يمشى أحمد فتحى لازم اتعب أكتر واجتهد أكتر عشان الوضع هيختلف".

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وعن تعاقد الأهلى مع ظهير أيمن قال محمد هانى، "مفيش أى مشكلة، النقطة دى مش بتاعتى ومينفعش أتكلم فيها، أهلا بأى لاعب يراه الأهلى مناسباً للنادى."

وعن أفضل لاعب فى الموسم قال محمد هانى، "فرقة الأهلى هى الأفضل، الكل تعب وليس لاعبا بعينه، عندنا لاعبين مسئولين عن الفرقة كانوا سبباً فى لم الفرقة وإعادة دوافعها مع أى إخفاق نعتبرهم الأفضل وهم محمد الشناوى ووليد سليمان وعمرو السولية وأيمن أشرف وحمدى فتحى، هؤلاء هم المحرك الأساسى لنا".

وتُجهّز إدارة النادى الاهلي كشفاً بنسبة مشاركة اللاعبين فى بطولة الدورى الممتاز الذى توّج به الفريق رسمياً أول أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الممتاز، وتقوم إدارة النادى بتجهيز كشف المكافآت بهدف توزيع مستحقات كل لاعب حسب مشاركته فى المباريات هذا الموسم حيث يحصل كل لاعب فى الفريق على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدورى وجاء تتويج الأهلى باللقب قبل مباراته أمس مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها ونجح المارد الأحمر فى حسم اللقب محلياً قبل إنتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر .