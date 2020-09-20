شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يواصل احتفالاته بأول دورى مع الأهلى ويوجه رسالة لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، احتفالاته بأول بطولة دورى فى تاريخه، والتى توج بها الفريق الأحمر رسمياً بعد الفوز الثمين الذى حققه فريق أسوان على الزمالك بهدف نظيف فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى، فى اللقاء الذى جمع الزمالك وأسوان مساء الجمعة، ليحسم الأهلى البطولة الخامسة على التوالى ورقم 42 فى تاريخه. ونشر قفشة صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بزملائه فى الفريق خلال الاحتفال عقب مباراة المقاصة والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كما نشر قفشة صوراً مع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة وعلق عليها قائلا، "الأب الروحى". وأعرب صانع ألعاب الأهلى عن أمنياته بالشفاء العاجل لمحمود متولى مدافع الفريق والذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة الأهلى وأسوان، وكتب قفشة " ترجع بالسلامة يا حبيبى يا رب".



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وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ملف مباراة المقاصة التي أنتهت بالتعادل السلبى وخاضها الفريق أمس كـ"تحصيل حاصل" بعدما سبق وتوّج بلقب الدوري المحلي مساء أمس الأول ، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 لبطولة الدوري ، وبدأ الجهاز الفمي للفريق يفكر في مباراة نادي مصر المقرر لها الأربعاء المقبل والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري.

من ناحية أخرى ، يحصل كل لاعب فى الأهلى على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدورى ، ونجح المارد الأحمر فى حسم اللقب محلياً قبل انتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات، وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ومن المقرر أن يُحدد ٔمسئولو النادى مكافأة الفوز بالدورى التى ستصل لـ175 ألف جنيه لكل لاعب حسب نسبة مشاركاته، وااستحق المارد الأحمر التتويج بالدورى بعد سلسلة الانتصارات المُتتالية التى حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر.