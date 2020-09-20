شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 12 مباراة جمعت الإنتاج الحربى والجونة قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الجونة فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين، يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الجونة من سموحة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

*ترتيب الإنتاج الحربى والجونة فى جدول الدوري

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلها وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى والجونة

تاريخيا مواجهة اليوم هى الثالثة عشر فى تاريخ مواجهات الفريقين، والحادية عشرة فى مسابقة الدورى، تفوق الجونة نسبيا فى تحقيق 4 انتصارات جميعها فى الدورى، مقابل 4 انتصارات أيضا للإنتاج الحربى، منها فوز في كأس مصر، وتعادلين كلاهما بنتيجة 2/2 منهما تعادل في كأس مصر، وتعادلين سلبين في مواجهات الفريقين

تفوق الجونة هجوميا بتسجيل 11 هدفا، منها 9 أهداف في الدوري، مقابل 9 للإنتاج، منهم 6 أهداف في مسابقة كأس مصر.

انتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الحادية عشرة للدوري على ستاد خالد بشارة فى 30 ديسمبر 2019 .

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*مختار مختار يبحث عن استعادة الانتصارات ورضا شحاته يفتش عن الفوز الأول

وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في ظل صعوبة موقفهم بجدول المسابقة مقارنة بالأسماء الكبيرة التى يضمها الفريق، فيما يسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد الخسارة في أول مباراة عقب توليه المسئولية بعد رحيل البرتغالى بيدرو بارنى بغية إنقاذ الجونة من شبح الهبوط.

*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى والجونة

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الجونة مكونا من: "عامر عامر ، أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب، محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا ، محمد فييرا وباسم مرسى".

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الإنتاج الحربى مكونا من: "عمر رضوان، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام رشدي، أحمد ياسر ريان، عمرو عبد الفتاح "عموري".