موعد مباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة نظيره شاهر خودرو الإيراني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو :

تنطلق مباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو :

كما ستكون مباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو، اليوم الأحد، في دوري أبطال آسيا، منقولة بشكل مباشر عبر beIN Sports HD 7.

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يدخل فريق الهلال السعودي المباراة ولديه مشكلة كبيرة، حيث تعرض 15 فرد ببعثة الفريق بينهم 14 لاعبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح الهلال السعودي أن الفحوصات التي أجرتها بعثته

السبت كشفت إصابة عشرة أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا منهم الثلاثي علي آل بليهي، متعب المفرج والفرنسي بافيتيمبي جوميز، وستة أعضاء من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ورفض الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة الهلال وشاهر خودرو، حيث إذا لم يحضر الزعيم سيعتبر منسحبًا، ولجأ نادي الهلال إلى إعادة نجمه محمد الشلهوب للمشاركة لتعويض الغيابات والذي كان قد أعلن اعتزاله.

يدخل الهلال المباراة في المركز الأول بترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط أما شاهر خودرو فيأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة بدون رصيد.