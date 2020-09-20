الشباب والرياضة تستضيف الدكتور مصطفى الفقي في حوار "معاك أونلاين"

استضافت وزارة الشباب والرياضة الدكتور مصطفي الفقي رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية خلال لقاء مفتوح مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الشبابية التي تنظمها الوزارة مع ابرز الشخصيات العامة والمسئولين وقادة الرأي تحت عنوان معاك اونلاين" وذلك علي مسرح الوزارة.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور مصطفي الفقي، معرباً عن سعادته بمشاركته اراء وتساؤلات الشباب من خلال اصطحابهم لجولة سياسية تثقيفية خلال اللقاء ومناقشة عدد من القضايا الراهنة التي تشغل الشباب .

واكد صبحي خلال اللقاء علي ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها فتح جسور التواصل بين الشباب والمسئولين والقادة للاستماع لاراء الشباب ومناقشة اهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مشيراً الي اهتمام القيادة السياسية بتنمية وعي الشباب في كافة المجالات ايماناً بدورهم الحقيقي في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية

داخليا وخارجيا من اجل بناء مصر الحديثة.

ومن جانبه اعرب الدكتور مصطفي الفقي عن سعادته البالغة علي اتاحة الفرصة باللقاء مع الشباب، مشيداً بدور وزير الشباب والرياضة في تنمية وعي الشباب في كافة المجالات من خلال تنظيم اللقاءات الفكرية التي تعكس رؤي وأفكار الشباب وتقودهم الي الابداع والابتكار.

ووجه الفقي نصيحته للشباب بعدم الاستسلام للفشل وضرورة التمسك بالامل للانطلاق من نقاط الضعف الي نقاط القوة وتحول العقد السلبية الي نقاط إيجابية من خلال الوعي والثقة بالنفس والصدق مع النفس، مؤكداً علي أهمية تتبع الاحداث ومناقشة القضايا والقراءة المستمرة والتدريب لتحقيق النجاح.

Advertisements

وأوضح الفقي أن مصر دولة قوية عصية عن السقوط بجهود القيادة السياسية ووعي شبابها بدورهم

الحقيقي في مواجهة أي تحديات والرد علي كافة الشائعات والاكاذيب التي تتناولها وسائل الاعلام الموجهة.

واستعرض الفقي تاريخ مكتبة الإسكندرية ومحتوياتها ودورها التنويري علي مستوي العالم باعتبارها وعاء ثقافي وفكري يستقبل الجميع من انحاء العالم، متناولا الخطة التسويقية لجذب الشباب الي المكتبة ، كما ناقش عدد من القضايا السياسية مع الشباب واستمع الي اسئلتهم وافكارهم خلال اللقاء.

فيما دعا وزير الشباب والرياضة الشباب بالمشاركة في حملة "تصدوا معنا" استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ايمانا من القيادة السياسية بدور الشباب الفعال في التصدي للتحديات والشائعات وجميع الظواهر السلبية في المجتمع، مراهناً علي استجابة الشباب ووعيه بضرورة حماية الدولة المصرية من اجل استكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

يذكر ان اللقاء يأتي ضمن سلسلة الحوارات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة "أون لاين" للنشء والشباب عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى ضمن مجموعة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمى لمشروعاتها والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من برامجها.