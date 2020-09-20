جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، 20/9/2020، حيث تقام العديد من المباريات القوية في الدوري الإنجليزي والمصري والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، ودور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تكون على رأس تلك المواجهات مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يواجه محترفنا المصري محمد صلاح، نجم الريدز، فريقه السابق على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تستكمل منافسات الدوري المصري بمواجهتي الإنتاج الحربي والجونة، والمقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الثامنة والعشرين من عمر البطولة.

مواعيد مباريات الدوري المصري:

تنطلق مباراة الإنتاج الحربي والجونة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر قناة أون تايم سبورت.

تنطلق مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر قناة أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بتوقيت القاهرة، الثانية مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد وبرايتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 1.

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 1.

تنطلق مباراة ليستر سيتي وبيرنلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

تنطلق مباراة هويسكا وقاديش في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة غرناطة أمام ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة ريال بيتيس أمام بلد الوليد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 3.

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

تنطلق مباراة بارما ونابولي في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة والنصف بتوقيت السعودية وتذاع عبر beIN Sports

HD 4.

تنطلق مباراة جنوى وكروتوني في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية وتذاع عبر beIN Sports

HD 4.

تنطلق مباراة ساسولو وكالياري في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية وتذاع عبر beIN Sports

HD 4.

تنطلق مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وتذاع عبر beIN Sports

HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

تنطلق مباراة نيس وباريس سان جيرمان في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية وتذاع عبر beIN Sports

HD 6.

تنطلق مباراة مينز وستاد ريمس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية وتذاع عبر beIN Sports

HD 5.

تنطلق مباراة مونبلييه وأنجيه في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية وتذاع عبر beIN Sports

HD 6.

تنطلق مباراة ستراسبورج أمام ديجون في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة ستاد بريست 29 أمام لوريان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 8.

تنطلق مباراة نانت وسانت ايتيان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 6.

تنطلق مباراة ليل ومارسيليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:

تنطلق مباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو الإيراني في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر beIN Sports HD 7.

تنطلق مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي وباختاكور في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر قناة beIN Sports HD 8.

تنطلق مباراة استقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل

مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7.