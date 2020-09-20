رد لاعب وسط حرس الحدود والزمالك السابق “أحمد عيد عبد الملك” على تغريدة أسطورة الكرة المصرية “محمد أبو تريكة” التي وصف فيها المنافسة على لقب الدوري المصري أمام الأهلي بـ “الوهم”.

ونشر محمد أبو تريكة التغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من هزيمة الزمالك أمام أسوان، وإعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري قبل 7 جولات من نهايته.

وكتب أبو تريكة نفس العبارة العامية التي يستخدمها جمهور الأهلي في المدرجات “يعني ايه الدوري المصري؟ الكل يعيش الوهم، والأهلي ياخد الدوري، مبروك يا أهلي الدوري رقم 42”.

وتصدرت تغريدة أبو تريكة – محلل قنوات بي إن سبورتس القطرية– التريند في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لساعات طويلة، ما بين إشادة من جمهور الأهلي، واستنكار من جمهور الزمالك.

وتعرض الماجيكو لبعض الهجمات، كان أبرزها من زميله السابق في منتخب مصر أحمد عيد عبد الملك، الذي كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عبر خلالها عن اعجابه بهذا الوهم الذي جلب للزمالك عدد كبير من البطولات خلال الآونة الأخيرة.

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أحمد عيد عبد الملك يرد على تغريدة أبو تريكة “الوهم في الدوري المصري”

وقال لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك “ونحن نعيش الوهم، حصلنا على بطولة، ثأرنا لك في السوبر الأفريقي وجلبنا حقك بالـ 3 (يقصد الفوز على الترجي التونسي الذي هزم الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا 2018)، وبطولة ثأرنا لك فيها من بيراميدز بالـ 3 أيضًا (يقصد هزيمة بيراميدز في نهائي كأس مصر 2019 بثلاثية بعدما أطاح بيراميدز بالأهلي من نفس النسخة)”.

وأضاف “بطولة أخرى حصلنا عليها من بطل آسيا في ملعب الرعب (يقصد كأس السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال في الرياض)، بعدما رفضت الذهاب لمواجهتهم، وفي بطولة قارية لم تراها منذ 6 سنوات (يقصد التتويج بالكونفدرالية 2019)، وفي سوبر حصلت عليه منك بالوهم، هل تريد المزيد أم هذا يكفي”؟.

تجدر الإشارة إلى مُزاملة أحمد عيد عبد الملك لمحمد أبو تريكة في منتخب مصر في الفترة من 2005 حتى 2013، وكانت البطولة الوحيدة التي لعبا فيها معًا عام 2009 بكأس القارات في جنوب أفريقيا، لكن عبد الملك كان بديلاً دائمًا لأبو تريكة في ظل سيطرة أمير القلوب على مركز صانع الألعاب الرئيسي تحت قيادة حسن شحاته.

ولم يشارك أحمد عيد عبد الملك سوى مرة واحدة فقط في كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر الأول خلال مسيرته الكروية، كانت أمام موزمبيق لمدة 34 دقيقة فقط بدور مجموعات نسخة 2010 والتي شهدت تتويج الفراعنة على حساب غانا في النهائي.

واعتزل أحمد عيد عبد الملك كرة القدم قبل أن يتم عامه الـ 39 في نهاية موسم 2019/2018 بعد مشاركته للمرة الأخيرة مع الجونة لمدة 4 دقائق فقط أمام طلائع الجيش في الجولة 30 يوم 19 أبريل 2019.

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