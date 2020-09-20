رياضة | فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصيره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بتوجيه رسالة إلى مسئولي القلعة الحمراء وجماهير الأهلي طمأنهم فيها على استمراره في صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني السويسري فايلر لمجلس إدارة الأهلي بأنه لن يرحل عن صفوف الفريق نهائيًا إلا بعد حسم بطولة دوري أبطال أفريقيا موضحا أنه لا يركز في الشائعات التي تنطلق بشأن رحيله عن الفريق.

وشدد رينيه فايلر على أنه وجد معاملة احترافية عالية من مجلس إدارة المارد الأحمر وأفاد بأنه لن يرحل إلا بنفس العقلية الاحترافية التي وجدها في الأهلي.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أنه يحق لرينيه فايلر استغلال وجود بند في عقده مع الأهلي يسمح له بالرحيل مجاناً في الفترة بين 1 إلى 10 من شهر أكتوبر المقبل.