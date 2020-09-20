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رياضة | مانشستر سيتي يستهدف الإنقضاض على هدف برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يستهدف الإنقضاض على هدف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم صفقة المدافع الدولي جوليس كوندي لاعب إشبيلية الإسباني على الرغم من حصول أبناء بيب جوارديولا على خدمات الهولندي ناثان آكي لاعب بورنموث السابق.

ويتطلع السكاي بلو إلى إضافة الكثير من الصفقات الدفاعية للفريق من أجل الحصول على لقب وكذلك المنافسة على لقب الممتاز الذي فقده الفريق لمصلحة الموسم الماضي.

وقالت صحيفة " أس " الإسبانية أن برشلونة سيواجه منافسة قوية للغاية من أجل حسم صفقة جوليس كوندي حيث سيضخ مانشستر سيتي جميع المبالغ التي سيطلبها الفريق الأندلسي.

وقالت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي قدم بالفعل عرض للحصول على خدمات المدافع الفرنسي ومن المُنتظر أن تنتهي الصفقة لمن يدفع مبلغ 90 مليون يورو وهو الشرط الجزائي الموجود في عقد صاحب الـ21 عاماً.

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