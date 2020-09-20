شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك يرد على متابع سخر من أذنه: ماشي ياعم توم كروز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، على أحد المتابعين لحسابه على موقع «تويتر»، سخر من أذنه.

ونشر «عبدالملك» صورة المشجع وعلق عليها: «أهو ده بيتريق على وداني إللي هي خلقة ربنا».

وتابع: «أقسم بالله أنا مبحبش اتكلم في الحاجات دي، بس دول ناس ميعرفوش دين أصلاً، وهتلاقيهم منهم بيكلموك على الأخلاق والرقي وأنا بوريه إن ممكن أطلعه على المسرح عادي جدًا علشان يتروشن حلو».