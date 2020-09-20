شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: أتمنى تحقيق الأهلي لقب دوري الأبطال وأكون في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب اللاعب مؤمن زكريا عن سعادته بفوز الأهلي بلقب الدوري، متمنيًا أن يحقق الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا. وقال «زكريا»، في مداخلة هاتفية على قناة الأهلي: «بطولة الدوري كبيرة ومهمة قبل بطولة أفريقيا، وإن شاء الله نفوز بدوري الأبطال وأكون في الملعب ونحتفل كلنا». ورد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، والذي تواجد في الاستوديون على «زكريا» قائلًا: «رقم التي شيرت مستنيك». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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