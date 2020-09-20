شكرا لقرائتكم لوحة شرف أبطال الـ42 دوري في الأهلي.. فايلر المدرب رقم 23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الأهلي لقب الدوري الـ42 في تاريخه والخامس على التوالي مستفيدا من تعثر الزمالك وخسارته من أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتما أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري.

واصبح السويسري رينيه فايلر اول مدرب سويسري يحقق لقب الدوري مع الأهلي والمدرب الأجنبي رقم 13 الذي يحقق اللقب مع القلعة الحمراء والمدرب رقم 23 الذي يحقق اللقب ع الأهلي.

وجاءت لوحة شرف لأبطال الـ 42 دوري في الأهلي:



محمود لبيب لقب

حسين الفار لقب

مصطفى كامل منصور لقب

عبده صالح الوحش لقبين

محمود السايس لقب

فؤاد صدقي لقب

محمود الجوهرى لقب

الشيخ طه اسماعيل لقب

حسام البدرى 3 ألقاب

فتحي مبروك لقب

مانويل جوزيه 6 ألقاب

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هيديكوتي 5 ألقاب

راينر تسوبيل 3 ألقاب

آلان هاريس لقبان

راينر هولمان لقبان

فرتيز لقبان

ديتيريش فايسا لقب

تيتكوش لقب

جون ماكبرايد لقب

المجري كالوتشاي لقب

مارتن يول لقب

مارتن لاسارتي لقب

رينيه فايلر لقب