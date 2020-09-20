شكرا لقرائتكم الاهلي يُجهّز كشف مكافآت اللاعبين بعد التتويج ببطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُجهّز إدارة النادي الاهلي كشف بنسبة مشاركة اللاعبين في بطولة الدوري الممتاز الذي توّج به الفريق رسمياً أول أمس ، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، وتقوم إدارة النادي بتجهيز كشف المكافآت بهدف توزيع مستحقات كل لاعب حسب مشاركته في المباريات هذا الموسم حيث يحصل كل لاعب في الفريق على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدوري وجاء تتويج الاهلي باللقب قبل مباراته أمس مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها ونجح المارد الأحمر في حسم اللقب محلياً قبل إنتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر ، ومن المقرر أن يُحدد مسئولو النادي مكافأة الفوز بالدوري التى ستصل لـ175 ألف جنيه لكل لاعب حسب نسبة مشاركاته وسيحصل محمد الشناوي بالتأكيد على أعلى مكافأة كونه اللاعب الوحيد في الفريق الذي شارك في جميع المباريات التى خاضها المارد الأحمر في المسابقة حتى الأن يليه محمد مجدي قفشة 26 مباراة ثم وليد سليمان 25 مباراة ثم أجاي 24 مباراة وإستحق المارد الأحمر التتويج بالدوري بعد سلسلة الأنتصارات المُتتالية التى حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

من جانبه ، وجه محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة لجماهير الاهلي بالفوز ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخ النادي كما وجه التهنئة لأعضاء النادي ولاعبيه وجهازه الفني ، مؤكداً أن الجميع في المنظومة الأهلاوية بذل أقصى ما لديه من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد الجماهير العريضة التى يعمل الجميع من أجلها وبهدف إسعادها ووعد الخطيب جماهير وأعضاء النادي بمواصلة العمل والجهد من أجل مواصلة الأنتصارات المحلية والقارية خاصة وأن الاهلي يملك جميع مقومات النجاح والتفوق الكروي من لاعبين على مستوى عالً من القدرات الفنية وجهاز فني مُتميّز وإدارة تساند الفريق وتوفر له كل سُبل الأستقرار والنجاح وفوق كل هذا جماهير عريضة تدعم الفريق في كل مكان وزمان.