شكرا لقرائتكم الاهلي يُجهّز كشف مكافآت اللاعبين بعد التتويج ببطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تُجهّز إدارة النادي الاهلي كشف بنسبة مشاركة اللاعبين في بطولة الدوري الممتاز الذي توّج به الفريق رسمياً أول أمس ، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، وتقوم إدارة النادي بتجهيز كشف المكافآت بهدف توزيع مستحقات كل لاعب حسب مشاركته في المباريات هذا الموسم حيث يحصل كل لاعب في الفريق على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدوري وجاء تتويج الاهلي باللقب قبل مباراته أمس مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها ونجح المارد الأحمر في حسم اللقب محلياً قبل إنتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر ، ومن المقرر أن يُحدد مسئولو النادي مكافأة الفوز بالدوري التى ستصل لـ175 ألف جنيه لكل لاعب حسب نسبة مشاركاته وسيحصل محمد الشناوي بالتأكيد على أعلى مكافأة كونه اللاعب الوحيد في الفريق الذي شارك في جميع المباريات التى خاضها المارد الأحمر في المسابقة حتى الأن يليه محمد مجدي قفشة 26 مباراة ثم وليد سليمان 25 مباراة ثم أجاي 24 مباراة وإستحق المارد الأحمر التتويج بالدوري بعد سلسلة الأنتصارات المُتتالية التى حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.
من جانبه ، وجه محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة لجماهير الاهلي بالفوز ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخ النادي كما وجه التهنئة لأعضاء النادي ولاعبيه وجهازه الفني ، مؤكداً أن الجميع في المنظومة الأهلاوية بذل أقصى ما لديه من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد الجماهير العريضة التى يعمل الجميع من أجلها وبهدف إسعادها ووعد الخطيب جماهير وأعضاء النادي بمواصلة العمل والجهد من أجل مواصلة الأنتصارات المحلية والقارية خاصة وأن الاهلي يملك جميع مقومات النجاح والتفوق الكروي من لاعبين على مستوى عالً من القدرات الفنية وجهاز فني مُتميّز وإدارة تساند الفريق وتوفر له كل سُبل الأستقرار والنجاح وفوق كل هذا جماهير عريضة تدعم الفريق في كل مكان وزمان.
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