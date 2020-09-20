شكرا لقرائتكم محمد جودة: لازم الأهلى يجدد مع ياناكونيه مدرب الحراس حتى لو فايلر مشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد جودة نجم النادى الأهلى السابق، مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بسرعة تجديد عقد مدرب حراس مرمى الفريق، بعد التألق الملحوظ والأداء المتميز الذى ظهر عليه محمد الشناوى حارس العرين الأحمر، والذى حافظ على نظافة شباكه فى 22 مباراة بالدورى من خلال مشاركته فى 28 لقاء، كان آخرها مباراة الأمس أمام المقاصة، والتى منع فيها الشناوى أكثر من هدف محقق.

وقال محمد جودة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: مبدئيا كدة جددوا عقد مايكل ياناكونيه مدرب الحراس لازم يستمر مع اى جهاز فنى حتى لو فايلر مشى ياريت تتحركوا من دلوقتى وياريت يكون عقد بدون شرط جزائى.

من جانبه، أكد محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى أن الدورى المصرى انتهى بالنسبة للاعبين بعد تحقيق اللقب للمرة 42، وقال محمد الشناوى خلال تصريحات لقناة الأهلى أن المباريات المقبلة ستكون خير اعداد للاعبين لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، مُضيفاً أن اللاعبين رجالة وعلى قدر المسئولية وعازمون على الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

تعادل الأهلى سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدورى كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقى للمركز السادس.