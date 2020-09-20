شكرا لقرائتكم عيد عبد الملك عن مدرب الزمالك: "مستنين رد فيريرا لو رفض هيبقى كالديرون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عيد عبدالملك، لاعب فريق الزمالك السابق، أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون الرد النهائى من البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للفارس الابيض والسد القطرى بشان توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للتعاون السعودى، عقب فسخ تعاقده مع الزمالك وسداد الشرط الجزائى.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر: "مستنين رد فيريرا لو وافق خير وبركة لو رفض هيبقى غالباً كالديرون جاى يوم الاتنين صباح الفل الكلام ده توقع مش معلومة يا عادل بيه".

وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد حتى الآن، وسيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد يوم الاثنين المقبل.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك، عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، حيث أكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل يوم الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

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وقال المصدر إن فكرة التعاقد مع مدير فنى مصرى سواء مؤقت أو دائم مستبعدة تماما من عقل إدارة النادي، حيث سيكون إسناد المهمة لمدير فنى أجنبى خلال أيام ولن يتم التعاقد مع مدير فنى مصرى نهائيا.

وعلى مستوى الاستعداد لمباراة طنطا المقبلة فى الدورى، فقد شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فى المران الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم فى ملعب النادي، حيث كان يعانى ساسى من كدمة فى الظهر ويؤدى برنامج تاهيلى منذ مباراة طلائع الجيش فى الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقام ساسى بالجرى حول الملعب قبل أن يؤدى بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفنى والطبى للفريق.