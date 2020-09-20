شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إيهاب جلال "دينامو" إدارة المباريات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد خالد جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة من أبرز المدربين أصحاب الخطط الفنية التكتيكية، ودائماً ما ينجح فى إدارة المباريات الصعبة، سواء أمام الأهلى أو الزمالك، وكان آخرها أمام الفريق الأحمر مساء أمس السبت، والتتى استطاع الخروج منها بنقطة التعادل من أمام بطل الدورى.

ونجح إيهاب جلال فى تأمين مصر المقاصة هذا الموسم من شبح الهبوط، ليتواجد مصر المقاصة فى منتصف جدول الدورى بعيدا عن دوامة الهبوط .

إيهاب جلال لعب أمام الأهلى بأعصاب هادئة وكرة هجومية، خاصة أنه لا يخوض اللقاء تحت ضغط، باحثا عن تحسين مراكز المقاصة، وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروى كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقى للمركز السادس.

وبالرغم من اقتناص نقطة من الأهلى، قال إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة إنه ليس راضياً عن تعادل فريقه مع المقاصة مساء اليوم ،السبت، سلبياً ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدورى فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى، وأضاف إيهاب جلال فى تصريحات صحفية، "مبروك للأهلى الفوز ببطولة الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه.. قدمنا شوطا ثانيا جيدا جدا رغم الطرد، كنا نأمل فى الفوز، ولست راضياً عن التعادل، لاحت لنا أكثر من كرة مكانها الشباك لكن لم يحالفنا التوفيق .

وعن الممر الشرفى لبطل الدورى قبل اللقاء قال جلال، "فكرة الممر الشرفى كان صاحبها اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة وأتمنى تطبيقها ديما لأنها ترفع الروح الرياضية بين الفرق".

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدرب إيهاب جلال فى الصور التالية :

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