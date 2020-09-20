شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يؤكد اتفاق الزمالك مع كالديرون حال فشل مفاوضات فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب فريق الزمالك السابق، أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون الرد النهائى من البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للفارس الأبيض والسد القطرى بشأن توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للتعاون السعودى عقب فسخ تعاقده مع الزمالك وسداد الشرط الجزائى.

وكتب أحمد عيد عبد الملك، عبر حسابه على تويتر، "مستنين رد فيريرا لو وافق خير وبركة لو رفض هيبقى غالباً كالديرون جاى يوم الاتنين.. صباح الفل الكلام ده توقع مش معلومة يا عادل بيه".

وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد حتى الآن، وسيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد الاثنين المقبل.

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فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

وقال المصدر إن فكرة التعاقد مع مدير فنى مصري، سواء مؤقت أو دائم، مستبعدة تماماً من عقل إدارة النادى، حيث سيكون إسناد المهمة لمدير فنى أجنبى خلال أيام ولن يتم التعاقد مع مدير فنى مصرى نهائيا.

وعلى مستوى الاستعداد لمباراة طنطا المقبلة فى الدورى، شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فى المران الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم فى ملعب النادي، حيث كان يعانى ساسى من كدمة فى الظهر ويؤدى برنامج تاهيلى منذ مباراة طلائع الجيش فى الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقام ساسى بالجرى حول الملعب قبل ان يؤدى بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفنى والطبى للفريق.