شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتحدث عن أول بطولة بقميص الأهلى ويعد الجماهير بالتتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، سعادته بالتتويج بأول لقب بطولة دورى فى مسيرته مع القلعة الحمراء، وكتب كهربا عبر حسابه على تويتر، "سعيد وفخور إن أول بطولة دورى فى تاريخى حققتها فى بيتى اللى اتربيت فيه درع الدورى هى البطولة الأولى وليست الأخيرة نعدكم بأفريقيا والقادم أفضل بإذن الله مبروك لأعظم جمهور فى الكون"

وهنأ جمهور الأهلى لاعبيه بالتتويج بالدورى رقم 42 عقب مباراة المقاصة التى جمعتهما مساء السبت فى الأسبوع رقم 28 فى الدورى وانتهت بالتعادل السلبي.

وقرر الجهاز الفنى للأهلى منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذى أقيم مساء السبت فى الأسبوع رقم 28 فى الدورى وانتهى بالتعادل السلبى وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادى مصر يوم الأربعاء المقبل على استاد الكلية الحربية، وكان الفريق قد نجح فى تحقيق لقب الدورى للمرة رقم 42 قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

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من جانبه، أكد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أن فريقه قدم أداء قوى خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق فى تسجيلها، موضحاً أن الأحمر كان بأمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق فى النهاية خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة، وقال رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفى للمباراة إن تتويج الأهلى بالأمس ببطولة الدورى المصرى بعد خسارة الزمالك من أسوان انعكس سلبياً على الفريق وهو ما حاولت تفاديه حيث حاولت الاهتمام أكثر فى المباراة لكننا فى النهاية المباراة انتهت بالنتيجة بالتعادل السلبي، وأوضح رينيه فايلر أن مستويات الأندية فى الدورى المصرى باتت متقاربة للغاية وبعض الفرق تتمتع بالأداء البدنى القوى لذلك تجدنا نرى مفاجآت كبيرة فى البطولة.

وشدد رينيه فايلر أن الفريق لم يحقق فى الجزء الثانى من الموسم لم يحقق المستوى المطلوب نظراً لتوقف كورونا بالإضافة الى راحة اللاعبين بعد الاطمئنان للفوز بالدورى الممتاز وهذا أمر طبيعى خاصة وأنه راض عن أداء اللاعبين فى الدورى خلال الموسم بشكل عام بعدما استطاع الأهلى التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.‏ ‏