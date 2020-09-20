شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز كشف مكافآت اللاعبين بعد التتويج ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُجهّز إدارة النادي الاهلي كشف بنسبة مشاركة اللاعبين في بطولة الدوري الممتاز الذي توّج به الفريق رسمياً أول أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، وتقوم إدارة النادي بتجهيز كشف المكافآت بهدف توزيع مستحقات كل لاعب حسب مشاركته في المباريات هذا الموسم حيث يحصل كل لاعب في الفريق على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدوري وجاء تتويج الاهلي باللقب قبل مباراته أمس مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها ونجح المارد الأحمر في حسم اللقب محلياً قبل إنتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر ، ومن المقرر أن يُحدد مسئولو النادي مكافأة الفوز بالدوري التى ستصل لـ175 ألف جنيه لكل لاعب حسب نسبة مشاركاته وسيحصل محمد الشناوي بالتأكيد على أعلى مكافأة كونه اللاعب الوحيد في الفريق الذي شارك في جميع المباريات التى خاضها المارد الأحمر في المسابقة حتى الأن يليه محمد مجدي قفشة 26 مباراة ثم وليد سليمان 25 مباراة ثم أجاي 24 مباراة وإستحق المارد الأحمر التتويج بالدوري بعد سلسلة الاانتصارات المُتتالية التى حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُجهّز كشف مكافآت اللاعبين بعد التتويج ببطولة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.