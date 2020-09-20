شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المقاولون العرب يستدرج الاتحاد السكندرى بالجبل الأخضر في مواجهة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

ويسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لإستكمال رحلة الزحف نحو المركز الثانى المؤهل للمشاركة بالبطولة الافريقية بالموسم الجديد بعد التعثر أمام الدراويش بينما يسعى طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر للإستفادة من الدفعة المعنوية التي حصل عليها فريقه بعد خطف نقطة من أنياب الاهلى وتعطيل تتويجه بالدوري لضمان استعادة قطار الانتصارات لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاتحاد السكندرى مكون من :"محمود أبو السعود ، أمير عابد ، محمد سمير، فاروق نور الدين ، حسن الشامي ، محمد مجلي، معرف يوسف، كريم مصطفى، أحمد الشيمي، لويس إدوارد ، سيف الدين الجزيري".

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام المقاولون العرب مكون من :"محمود الزنفلي- محمود شعبان - إسلام جمال - محمود رزق - صبري رحيل - مروان عطية - عمر الميداني - كريم الديب - أحمد رفعت - خالد قمر - رزاق سيسيه".