شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الأهلي يخسر كأس مصر بهدف في شباك شادي محمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واحدة من أكثر مباريات الكرة المصرية اثارة على مدار التاريخ، التقى الأهلى مع المقاولون العرب موسم 2004 بنهائى كأس مصر ، وأحرز الأهلى هدفا عن طريق محمد جودة، قبل أن يحرز روبرت أكوارى لاعب المقاولون هدف التعادل لفريقه، واستنفذ مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى في وقتها كل التغييرات ، وتعرض أمير عبد الحميد للإصابة فاضطر جوزيه الاستعانة بشادى محمد للعب في مركز حراسة المرمى.
وحصل الأهلى على ركلة جزاء كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحه ، ولكن أهدرها محمد جودة، قبل أن يسجل محمد فهيم لاعب المقاولون هدفا فى مرمى شادى محمد ، من هجمة مرتدة فى الوقت بدل الضائع ، ليعلن تتويج المقاولون بالكأس .
كانت هذه تفاصيل خبر قصة هدف.. الأهلي يخسر كأس مصر بهدف في شباك شادي محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.