شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الأهلي يخسر كأس مصر بهدف في شباك شادي محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واحدة من أكثر مباريات الكرة المصرية اثارة على مدار التاريخ، التقى الأهلى مع المقاولون العرب موسم 2004 بنهائى كأس مصر ، وأحرز الأهلى هدفا عن طريق محمد جودة، قبل أن يحرز روبرت أكوارى لاعب المقاولون هدف التعادل لفريقه، واستنفذ مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى في وقتها كل التغييرات ، وتعرض أمير عبد الحميد للإصابة فاضطر جوزيه الاستعانة بشادى محمد للعب في مركز حراسة المرمى.

وحصل الأهلى على ركلة جزاء كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحه ، ولكن أهدرها محمد جودة، قبل أن يسجل محمد فهيم لاعب المقاولون هدفا فى مرمى شادى محمد ، من هجمة مرتدة فى الوقت بدل الضائع ، ليعلن تتويج المقاولون بالكأس .

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