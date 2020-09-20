"مهلة أخير قبل الخطوة التالية".. وكيل بابل ينتقد تصرفات إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نونو ميجيل وكيل أعمال الأنجولي أري بابل جناح فريق أول أغسطس الأنجولي السابق، أن هناك مهلة أخيرة لمسؤولي نادي الزمالك من أجل تحديد موقفهم بشكل نهائي بشأن اللاعب، مشيراً الى أن ما حدث لا يمت للإحتراف او الإحترام.

ولم يعلن الزمالك بعد عن أي صفقة جديدة بشكل رسمي، لكن وكيل بابل صرح في وقت سابق أن اللاعب وقع عقداً مع نادي الزمالك.

وقال وكيل بابل في تصريحات لبرنامج "الماتش" "هناك عقد بالفعل بين بابل والزمالك، لن افصح عن أي تفاصيل واذا كان به أي شروط جزائية، لكن الأمر لم يتم التعامل معه بشكل لائق من جانب الزمالك، لقد وافقنا على كل الشروط ووقعنا العقد، لكن لم نجد أي رد فعل بعد ذلك".

وأكمل "لا يوجد أي تواصل، لا يتم الرد علينا، نتحدث هنا عن الأمور الأساسية، حتى لم يتم تحديد موعد لرحلة اللاعب للقاهرة للانضمام للفريق، لا يوجد أي تحويل لراتب أو مستحقات اللاعب، نحاول التواصل مع مسؤولي الزمالك ولا يرد علينا أحد".

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واستمر "هناك تجاهل من جانب مسؤولي الزمالك، قاموا بعمل حظر لي على مواقع التواصل الإجتماعي، تلك الطريقة غير محترفة، اللاعب لم يحصل على أي مقابل مادي منذ 3 أشهر ولا يعلم موقفه بشكل واضح، هل هو لاعب في الزمالك أم لا".

وصرح "لا نريد أي مشاكل، لكن أيضا نحن نتواصل مع أشخاص أصحاب خبرات في التعامل مع تلك المواقف لدراسة كل الطرق والسبل القانونية لكي نستعد لما هو قادم".

وشدد "يوم الاثنين المقبل لو لم يحدث أي جديد من جانب نادي الزمالك ومسؤوليه، سوف يتم اتخاذ خطوة جديدة، هناك من يعمل لكي نسير بشكل سليم ومحترف ولا يكون هناك أي ضرر على اللاعب".

وتابع "بابل يمتلك العديد من العروض، هو لاعب جيد ومازال في سن مميز، امكانيات اللاعب تجعل عدد من الأندية لديهم رغبة في التعاقد معه، أؤكد أنه لو لم نجد أي رد فعل من مسؤولي الزمالك سنأخذ خطوة جديدة".

واختتم "لقد وقع على عقود بالفعل، هو لاعب في نادي الزمالك، يجب أن يكون هناك تواصل معه ومنحه راتبه، يجب أن يتم احترامه كإنسان قبل أن يتم احترامه كلاعب محترف، عقده انتهى مع ناديه ولا يتقاضى أي راتب منذ 3 أشهر ولديه عائلة".