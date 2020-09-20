محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بالمواعيد والقنوات.. قمة ليفربول وتشيلسي.. وعودة يوفنتوس وريال مدريد

يصطدم اليوم الأحد ليفربول بنظيره تشيلسي ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021، وتُعد تلك هي المباراة الأبرز بين مباريات اليوم.

ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، أبرز مباريات اليوم الأحد في المسابقات المختلفة بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- 5.30: الانتاج الحربي والجونة (أون تايم سبورتس 2).

- 8.00: المقاولون والاتحاد (أون تايم سبورتس 1).

- 1.00: ساوثهامبتون وتوتنهام (بي إن سبورتس اتش دي 2).

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- 5.30: تشيلسي وليفربول (بي إن سبورتس اتش دي 2).

- 8.00: ليستر وبيرنلي (بي إن سبورتس اتش دي 2).

- 9.00: ريال سوسيداد وريال مدريد (بي إن سبورتس اتش دي 3).

- 8.45: يوفنتوس وسامبدوريا (بي إن سبورتس إتش دي 4).

الدوري الألماني:

- 6.00: فولفسبورج وباير ليفركوزن

الدوري الفرنسي:

- 1.00: نيس وباريس سان جيرمان (بي إن سبورتس اتش دي 6).