محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
بالمواعيد والقنوات.. قمة ليفربول وتشيلسي.. وعودة يوفنتوس وريال مدريد
يصطدم اليوم الأحد ليفربول بنظيره تشيلسي ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021، وتُعد تلك هي المباراة الأبرز بين مباريات اليوم.
ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، أبرز مباريات اليوم الأحد في المسابقات المختلفة بالمواعيد والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
- 5.30: الانتاج الحربي والجونة (أون تايم سبورتس 2).
- 8.00: المقاولون والاتحاد (أون تايم سبورتس 1).
الدوري الإنجليزي:
- 1.00: ساوثهامبتون وتوتنهام (بي إن سبورتس اتش دي 2).
- 5.30: تشيلسي وليفربول (بي إن سبورتس اتش دي 2).
- 8.00: ليستر وبيرنلي (بي إن سبورتس اتش دي 2).
الدوري الإسباني:
- 9.00: ريال سوسيداد وريال مدريد (بي إن سبورتس اتش دي 3).
الدوري الإيطالي:
- 8.45: يوفنتوس وسامبدوريا (بي إن سبورتس إتش دي 4).
الدوري الألماني:
- 6.00: فولفسبورج وباير ليفركوزن
الدوري الفرنسي:
- 1.00: نيس وباريس سان جيرمان (بي إن سبورتس اتش دي 6).
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