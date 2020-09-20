عصام الحضري: محمد الشناوي يقدم موسماً استثنائياً مع الأهلي

أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر

وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي".

وتابع: "ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني.

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وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر

وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوي كحارس اساسي بسبب تألقه اللافت في الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل".

وأوضح: "أبو جبل يقدم مستوى قوي وينافس الشناوي ولكن أبو جبل حظه أقل من الشناوي وخاصة في الفترة الأخيرة".

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، شدد: "أنا بحب جنش وهو حارس جيد ولكن هو الان خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".