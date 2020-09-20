رياضة | الأهلي يتخلص من نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخلص من نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رحب ببيع نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي نجم ولكن بشرط التعاقد مع بديل أجنبي قوي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقام المدير الفني السويسري بإبلاغ لجنة كرة القدم في الأهلي بترحيبه ببيع النجم النيجيري في حال وصول النادي الأحمر عرضًا مناسبًا من أجل رحيله في نهاية الموسم خاصة بعد تراجع مستوى أجايي في الفترة الأخيرة.

وشدد رينيه فايلر على أن أجايي من أفضل اللاعبين في صفوف الفريق إلا أنه يرحب برحيل النجم النيجيري عقب نهاية الموسم في حال تلقي النادي عرضًا مناسبًا.

ويترقب مسئولو القلعة الحمراء وصول عروضًا رسمية من أجل الموافقة على رحيل جونيور أجايي في نهاية الموسم بعد ترحيب المدير الفني السويسري برحيله.