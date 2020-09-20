رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 / 9 / 2020 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 / 9 / 2020 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات في جميع الدوريات العربية والعالمية والتي ينقلها لكم موقع " الخليج 365 الرياضي " خلال السطور التالية :- دوري أبطال آسيا شاهر خودرو الإيراني VS الهلال السعودي الساعة 5 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 7. شباب الأهلي دبي VS باختاكور الأوزبكي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 8. إستقلال طهران VS الشرطة العراقي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 7. الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون VS توتنهام هوتسبيرز الساعة 1 ظهراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2. نيوكاسل يونايتد VS برايتون الساعة 3 عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2. Advertisements تشيلسي VS ليفربول الساعة 5 ونصف عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 . ليستر سيتي VS بيرنلي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2. الدوري الإسباني هويسكا VS قادش الساعة 4 عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 3. ريال بيتيس VS بلد الوليد الساعة 6 ونصف مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 5. ريال سوسيداد VS ريال مدريد الساعة 9 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 3. الدوري المصري الإنتاج الحربي VS الجونة الساعة 5 ونصف مساءاً قناة اون سبورت إتش دي. المقاولون العرب VS الإتحاد السكندري الساعة 8 مساءاً قناة أون سبورت.

Advertisements