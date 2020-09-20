رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نظيره تشيلسي اليوم الأحد 20 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق الريدز الانتصار في الجولة الأولى على حساب ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما انتصر تشيلسي على برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسوف تقام المباراة بين ليفربول وتشيلسي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن ليفربول هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الماضية بعد إنهاء البطولة برصيد 99 نقطة.