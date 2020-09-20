شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق تشيلسي، نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءا، فيما سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

يدخل الفريقين المباراة وقد حققا الفوز خلال الجولة الأولى، حيث فاز ليفربول على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما انتصر تشيلسي على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.