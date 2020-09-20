شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يستدرج الجونة في مواجهة الجريحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الجونة في الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين للفريقين ، يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من سموحة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في ظل صعوبة موقفهم بجدول المسابقة مقارنة بالاسماء الكبيرة التي يضمها الفريق، فيما يسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد الخسارة في أول مباراة عقب توليه المسئولية بعد رحيل البرتغالى بيدرو بارنى بغية إنقاذ الجونة من شبح الهبوط.

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ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الجونة مكون من :"عامر عامر ، أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب ، محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا ، محمد فييرا وباسم مرسى".

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الإنتاج الحربى مكون من :" عمر رضوان، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام رشدي، أحمد ياسر ريان، عمرو عبد الفتاح "عموري".