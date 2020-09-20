شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نقطة تفصل المقاولون عن حسم التواجد بالمربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، هدفاً واضحاً منذ بداية الموسم الجارى، وهو التواجد بالمربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، بغض النظر عن المركز الذى سيتواجد به المقاولون داخل المربع من الثانى إلى الثالث، معترفاً بأن المنافسة مع الثلاثة الكبار، الأهلى والزمالك وبيراميدز، ليست سهلة لانتزاع مركز متقدم، إلا أنه يكتفى بحسم المركز الرابع، ومع هذا الهدف بات فريق ذئاب الجبل يحتاج إلى 11 نقطة فقط من أجل حسم البقاء بين الكبار مبكراً.

المقاولون يمتلك 48 نقطة فى المركز الرابع بالمربع الذهبى وبفارق الأهداف فقط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، وأقرب الفرق إلى ذئاب الجبل هو الاتحاد السكندرى برصيد 37 نقطة فى المركز الخامس.

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فى حالة فوز الاتحاد بجميع مبارياته المتبقية والتى تقدر بـ 7 مباريات من بينها لقاء المقاولون، لن يتخطى 58 نقطة، وفى ذلك الوقت قد يخدم فارق الأهداف زعيم الثغر، ولهذا بات المقاولون بحاجة إلى حسم 11 نقطة ليرفع رصيده إلى 59 نقطة خلال المباريات السبعة المقبلة ليحسم مركزه بالمربع الذهبى دون انتظار نتائج الاتحاد.

وعقد عماد النحاس محاضرة فنية على هامش مران الفريق الذى أقيم بالأمس استعداداً لمباراة الاتحاد، المقرر إقامتها اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى، وطالبهم خلالها بمواصلة النتائج الايجابية وعدم التهاون أمام الاتحاد، خاصة وأن زعيم الثغر هو أقرب المنافسين إلى المقاولون فى المربع الذهبى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، إلا أن الأخير تفوق بفارق الأهداف، وخاض المقاولون 27 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 6 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 آخرين.