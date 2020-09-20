رياضة | صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي تشيلسي اليوم الأحد 20 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وستلعب مباراة ليفربول ضد نظيره تشيلسي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول لمباراة اليوم كالآتي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، كيتا.

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خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل تشيلسي ضد ليفربول اليوم كالآتي:-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: جيمس، كريستينسين، زوما، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينيو، أودوي .

خط الهجوم: هافيرتز، ماونت، فيرنر.