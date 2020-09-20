رياضة | لاعب أسوان: لاعبو الزمالك شتموني وهذا سر الوقوف على الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب أسوان: لاعبو الزمالك شتموني وهذا سر الوقوف على الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على تفاصيل إهانته من قبل لاعبي نادي الزمالك خلال لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضية.

وقال محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "مستغرب تماما من تصرفات بعض لاعبي نادي الزمالك وخاصة محمود علاء فهو قام بضربي والبصق عليا ووجه لي السباب".

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وتابع: "بعد الالتحام بامام عاشور تفاجئت بمصطفى محمد ومحمود علاء بتوجيه السباب لي بأبشع الألفاظ وحاولوا ضربي ولكن زملائي ابعدوني".

وقال محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "نادي الزمالك نادي كبير. اعتذر للجماهير ولم اقصد توجيه الإهانة ولكن كنت ارد اعتباري واهانتي من قبل لاعبي الزمالك".

وتابع: "الحركة جاءت تلقائية لرد اعتباري بعد اهانتي من قبل الأبيض ولم كنت أخطط لعمل تلك الحركة ولم أقصد تقليد رمضان صبحي".