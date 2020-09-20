شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الاطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

الإنتاج الحربي ضد الجونة: محمود بسيوني ويعاونه أحمد ساهر وشريف التباع، وإبراهيم شاهين حكما رابعا، وحكم فيديو محمود دسوقي ويساعده أحمد جمال.

المقاولون العرب ضد الاتحاد: محمد سلامة ويعاونه تامر رشاد ومحمد صلاح، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، حكم فيديو محمد عباس قابيل ويساعده محمد التابعي.