شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكرم القائمين على تنظيم حفل قرعة مونديال اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اليوم الأحد ، وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، حفل تكريم للمشاركين فى تنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، ومنهم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب ومدير البطولة والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم وجاسمين طه ورؤساء ومسئولو شركات بريزينتيشن وتذكرتى ولاكى تورز وآخرون من المخرجين والمسئولين ممن ساهموا فى خروج الحفل بهذا الشكل المبهر، وذلك فى العاشرة والنصف صباحا بمبنى وزارة الشباب والرياضة بالدور الثاني.
وقال علاء السيد، إن هناك حالة من الرضا كبيرة لدى الاتحاد الدولى وأعضاء اللجنة المنظمة منذ وصول هذا الخبر السار خاصة أنه شارك فى الحفل مجموعة من دول مختلفة مثل روسيا، وألمانيا، بولندا، وبيلاروسيا والبحرين، وقطر، بالإضافة للجنة التفتيش على الفنادق والملاعب، من ألمانيا والبرتغال وانجلترا، الدنمارك، واشار السيد إلى أن سلبية العينة خطوة إيجابية جدا فى نجاح المونديال و للإجراءات الاحترازية التى أعلنتها اللجنة الطبية بقيادة دكتور حازم خميس ووزارة الصحة المصرية منذ وصول ضيوف مصر الاجانب إلى القاهرة، والتى يترقبها العالم الذى يتابع مصر عن قرب الذى ينظم الحدث العالمى الأبرز فى ظل انتشار جائحة كورونا.
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