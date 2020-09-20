محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 19 سبتمبر 2020.
مؤمن زكريا يُعلق على فوز الأهلي بالدوري
الحضري يُعلن جاهزيته للعودة في الموسم المقبل.. ويضع شرطًا لخوض مجال التدريب
تركي آل الشيخ: لن أدعم أي نادي غير الأهلي
مرتضى منصور يكشف سبب تعثر المفاوضات مع جروس
أمير مرتضى: الإعلان عن المدرب الجديد للزمالك خلال أيام
كهربا: شاركت في أقل من 300 دقيقة مع الأهلي وحققت أول دوري في تاريخي
بعد زيادة الإصابات بكورونا.. الشلهوب يعود من الاعتزال لدعم الهلال
في غياب النني.. آرسنال يستعد لليفربول بضرب "مطارق" ويستهام
فايلر يرد على إمكانية رحيله عن الأهلي
الهلال يطلب تأجيل مباراته في دوري الأبطال بعد إصابة 15 لاعبا بكورونا
الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام المقاصة بعد حسم لقب الدوري
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي.. وسبب فشل التعاقد مع جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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