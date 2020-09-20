عبد الحفيظ: أنا الوصيف الحقيقي للأهلي في عدد البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إن أي لاعب يفكر في تحقيق البطولات عليه أن يتواجد مع فريق كبير، مشيرا إلى أنه حتى الأن حقق 30 لقب .

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي:" لن تحقق القاب الا وانت في فريق كبير، فأنا أملك 30 لقب مع الأهلي، منهم 16 لقب كمسؤول و 14 لقب كلاعب في الفريق".

وأوضح، أنه يعتبر البطولات الأفريقية الأهم بالنسبة له، مشيرا إلى أن الدوري في بعض الأحيان يكون صعب لكن في النهاية الأهلي يفرض سيطرته.

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وانتقل للحديث عن رأيه في المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، مؤكدا انه يقدم كرة هجومية ونتائجه تتحدث عنه.

وأكد أن فايلر مدرب جيد جدا وحقق ارقامما رائعة ويقدم كرة هجومية، ومع مرور الأيام يزداد خبرة مع الفريق.

وأتم عبد الحفيظ:" فايلر يتحدث معي في بعض الأمور من باب المشورة فقط لكن القرار النهائي له دائما خاصة في كل ما يتعلق بالأمور الفنية".