مؤمن زكريا يُعلق على فوز الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي على تهنئة زملائه في الفريق بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم، مؤكدا أنها خطوة مهمة قبل استكمال المشوار الأفريقي.

وقال زكريا في تصريحات لقناة الأهلي:" ألف مبروك للاعبي الأهلي الفوز ببطولة الدوري، وهذه خطوة مهمة في وقت مهم قبل أفريقيا".

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وأضاف لاعب الأهلي:" باذن الله نحقق افريقيا وأكون موجود للاحتفال في الملعب".

وحسم الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه، بعد خسارة الزمالك على يد أسوان بهدف دون رد، في لقاء بالجولة الـ 28 بدوري we المصري

وبعد حسم الدوري، اكتفى الأهلي بالتعادل أمام المقاصة، بدون أهداف، في مواجهة أقيمت مساء السبت بنفس الجولة ، رفع بعدها الفريق رصيده إلى 73 نقطة.