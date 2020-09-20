الحضري يُعلن جاهزيته للعودة في الموسم المقبل.. ويضع شرطًا لخوض مجال التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه مستعد للعودة مرة أخرة للملاعب في الموسم المقبل.

وقال الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه يتدرب بشكل يومي لمدة 3 ساعات، والكرة موجودة وأيضا الملعب ليثبت لاي شخص قدرته على العودة مرة أخرى.

وأضاف:" المستوى لم يقل كما يعتقد البعض والدليل على ذلك مشاركتي في كأس العالم بروسيا 2018 وفارق العامين ليس عائق أمامي".

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وأوضح، أنه يتدرب بدنيا وكرة قدم بشكل مستمر، وسيكون هناك فترة إعداد قبل العودة مرة اخرى للملاعب، والمدر سيرى بنفسه والملعب سيحكم.

وتابع:" انا جاهز لاي نادي ووصلني عروض من الدوري لكن رفضت لان هدفي هو تدريب المنتخب او في الخارج أو أحد الأندية الكبرى في مصر".

وانتقل للحديث عن رأيه في مستوى محمد الشناوي مع الأهلي، مؤكدا أنه سعيد بما يقدمه الحارس سواء مع المنتخب أو الفريق.

وأتم:" سعيد بمستوى محمد الشناوي مع الأهلي فهو يشبهني، وأطالبه بالتركيز اكثر من ذلك لان القادم اصعب".