رياضة | كومان يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطي الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني الضوء الأخضر لرحيل نجم النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان بلغ إدارة نادي برشلونة عن رغبته فى رحيل اللاعب الشاب ريكي يونج عن صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن كومان اجتمع مع اللاعب وأكد له أنه سيكون خارج تشكيلته بالموسم الجديد وعليه الرحيل هذا الصيف والبحث عن تجربة جديدة.

ووافقت إدارة النادي الكتالوني على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.