رياضة | نجم الزمالك السابق: أتمني فوز الأهلي على الوداد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: أتمني فوز الأهلي على الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن فترته داخل نادي الزمالك كانت من أفضل فترات حياته مشددا أنه سعيد ايضا بفترة تواجده في صفوف الإنتاج الحربي.

وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا أتابع السوشيال ميديا في الفترة الجارية وأصبحت لا اتباعها مثلما كان في السابق".

وتابع: "سأشجع النادي الأهلي أمام الوداد وأتمنى فوزه في اللقاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "في السابق كنت أقول أنني اتمنى خسارة الأهلي ولكن راجعت نفسي، الأهلي نادي مصري ولدي زملاء يلعبون باسمه واشجعهم في أفريقيا".