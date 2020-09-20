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رياضة | مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو للبرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك السابق حول مفاوضات النادي معه لتولي تدريب الفريق.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يظهر فيه فيريرا ونقله عنه التصريحات أنه يؤكد تفاوض الزمالك معه لتدريب الفريق وسبب رحيله عن النادي.

واتضح أن الفيديو لا يوجد به كل ما تم تداوله ولكن في الحقيقة أنه فيديو منذ شهر يونيو الماضي وظهر فيريرا فيه للتوعية من فيروس وأهمية التباعد الاجتماعي ولم يتحدث عن الزمالك نهائيا.

يذكر أن فيريرا بالفعل ضمن المرشحين في الوقت الحالي لتولي مهمة تدريب نادي الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع النادي.

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