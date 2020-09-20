رياضة | أحمد عادل يكشف عن أكثر أربع لاعبين مؤثرين مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد عادل يكشف عن أكثر أربع لاعبين مؤثرين مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق عن أكثر أربعة لاعبين مؤثرين مع النادي في الفترة الأخيرة والذين صنعوا الفارق مع الفريق هذا الموسم.

وأشاد احمد عادل برباعي النادي الأهلي وليد سليمان وأجيي وأيمن اشرف ومحمد الشناوي.

وقال أحمد عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش: "بطولة الدوري مهمة جدا للأهلي، المباريات الكبيرة تصنع مدير فني جيد".

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وتابع: "وليد سليمان وأجايي وأيمن أشرف والشناوي كانو من العوامل المؤثرة في الفريق".

وأضاف: "يجب أن نشعر بالقلق من اداء الأهلي، يجب أن يكون التركيز بالمباريات الصغيرة مثل الكبيرة من أجل تحقيق الانتصارات باستمرار".

واختتم: "لا يجب أن يكون هناك اداء متذبذب لأن ذلك ينتقل للجماهير ويجب أن تنال ثقتهم".